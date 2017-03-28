Anne 22.Bölüm Fragmanı 4 Nisan Zeynep Turna'nın Yaşadığını Öğrenecek'mi?

Star Tv Dizisi Anne 22.Bölümde Zeynep geçirdiği trafik kazasından sonra uzun bir zaman geçmiştir.Zeynep herkesten uzun bir süre uzaklaşmıştır. Tabi bu durum Zeynep’in çevresinide tamamen değiştirmiştir.Zeynep girdiği koma hayatından uyandıktan sonra Turna’nın bir trafik kazasında öldüğünü öğrenmiştir.öğrendiği bu haberle yıkılan Zeynep ise önce yaralarını sararak sonra yeniden hayata dönmeye çalıştı. Bunu başaran Zeynep kendine yeni bir hayat kurmayı başarıyor.

Zeynep’i bu zor günlerinde bir an olsun yalnız bırakmayan hep başında bekleyen Sinan ile mutlu bir evlilik yapmıştır.Üstelik birde Ali’nin çalıştığı gazetede’de işe başlamıştır.hata dahada önemlisi Zeynep Gazetede çok önemli bir konumada gelmiştir.Zeynep’in öldü düşündüğü Turna ise İstanbul’un başka bir köşesinde hayatına devam etmektedir.zeynep’in kendisini çoktan terk ettiğini düşünen Turna yeni hayatına alışmaya çalışır. Hayattaki tek tutunacak dalıda bir yaşındaki küçük kardeşidir.

Zeynep Turna’dan habersiz yeni hayatına alışmaya çalışırken Turna’da bir yaşındaki küçük kardeşine hem ablalık hem annelik yapmaya çalışıyor.Ahmet’in doğması bile Cengiz ile Şule’nin hayatında pek bir önem taşımamaktadır. Onlar her zamanki gbi pavyon köşelerinde hayatalarına devam etmektelerdir.Ancak o alemdeki yeni kuralalr Şuleyide Geri dönülmez bir yola sürükler.Zeynep ve Turna birbirlerine ayrı olarak yeni hayatlarını sürdürürken Gönül’ün Turna’nın hayatta olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur.

Gönül Turna’nın yaşadığını öğrendikten Sonra Turna’nın öldü yalanını kendilerine söyleyen kişinin kim olduğunu bulup bunun hesabını sormak ister.hem işi hemde evliliği çok iyi giden Kızı zeynepe Turna’nın yaşadığını söyleyip söylememe konusunda kendi içinde büyük bir savaş verir.iki ayrı dünyada yaşayan Turna ile Zeynep bir kez daha karşılaşacakmı?Sinan ile Birlikte Evlat edinmek isteyen Zeynep evlat edinecekmi?Anne 22.Yeni bölümünde heyecan dorukta neler olacak.

ANNE SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Zeynep'in geçirdiği trafik kazasının ardından 18 ay geçmiştir. Bu Zeynep'in ve çevresindeki herkesin hayatında çok ciddi değişikliklere yol açabilecek kadar uzun bir süredir. Zeynep kazadan sonra girdiği komadan uyandığında, Turna’nın bir kazada öldüğü haberini almıştır. Bu haberle sarsılan Zeynep önce yaralarını sarmayı, sonra da hayatına devam etmeyi öğrenmiştir. Gerek komada gerek arkasından gelen zor dönemde onu bir an bile yalnız bırakmayan Sinan’la evlenmiş ve Ali'nin çalıştığı gazetede işe başlamış, hatta orada önemli bir konuma getirilmiştir.

Turna kardeşi Ahmet ile yeni sorumluluklar üstleniyor Zeynep'in öldü zannettiği Turna için ise hayat İstanbul'un bir başka köşesinde devam etmektedir. Zeynep’in kendisini çoktan terk ettiğini düşünen Turna'nın hayatındaki en önemli değişiklik 1 yaşına yaklaşan kardeşi Ahmet'in varlığıdır. Zeynep Turna’dan habersiz yeni hayatını sürdürürken Turna da yokluklar içinde kardeşine annelik etmeye çalışmaktadır. Ahmet'in doğması Şule ve Cengiz'i pek etkilememiştir.

Onlar halen iki çocuğa da annelik babalık yapmaktan uzak, pavyon köşelerinde perişan hayatlarına aynen devam ederler. Ancak o alemlerde de işler değişmekte, şartlar Şule'yi önemli bir yol ayrımına doğru sürüklemektedir. Gönül gerçekleri Zeynep ile paylaşacak mı? Zeynep ve Turna'nın birbirlerinden habersiz hayatları sürüp giderken, Gönül'ün Turna’nın hayatta olduğunu öğrenmesi her şeyi alt üst eder. Gönül kendilerine Turna'nın öldüğü yalanını söyleyenin kim olduğunu ortaya çıkaracak ve onunla yüzleşecektir.

Fakat işi ve evliliği yolunda giden, hayatını daha yeni düzene koymuş kızına Turna'nın yaşadığını söyleyip söylememe konusunda kendi içinde büyük savaşlar verir Bu sırada iki ayrı dünyada, birbirlerini sadece anılarda yaşatan Turna ve Zeynep’in yolları yeniden kesişecek midir?