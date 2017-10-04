Ankara'yı Karıştıran İddia! Melih Gökçek: Ben Kadir Topbaş Değilim



GÖKÇE YILMAZ /HABER24.COM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mental yorgunluğunu gerekçe göstererek istifasını istediği iddia edien belediye başkan adayları konusunda belirsizlik sürüyor. Erdoğan'ın salı günü (dün) gerçekleşen grup toplantısı sonrasında gazeticilere,"Şuan gündeminizde yok ama bu olmayacak anlamına kesinlikle gelmez" sözleri, sis bulutunu daha da yoğunlaştırdı.

GÖKÇEK SESSİZ!

Ankara'nın 23 yıldır belediye başkanlığını yürüten Melih Gökçek'in ise yaşanan gelişmelere karşı süreci dikkatle izlediği, şimdilik sessizliğini koruyacağı öğrenildi.

Sosyal medyayı etkin kullanan Gökçek, takipçilerinden gelen sorulara yanıt vermekten kaçınırken, ‘’Kafirler birbirlerinin dostları, yardımcılarıdır. Eğer Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmez kendi aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşa, fitne ve büyük fesat çıkar ‘’ ayetini paylaşması ise manidar bulundu.

"BEN KADİR TOPBAŞ DEĞİLİM" DEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR!

CHP istanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise, yaşananlar karşısında Melih Gökçek'in kendi yakın çevresine, "Ben Kadir Topbaş değilim" dediğini iddia etti. Bekaroğlu, "Siyasette bizleri çok ilginç günler bekliyor" diyerek Melih Gökçek'in Ak Parti'den istifa ederek başka partiye geçmesinin muhtemel olduğunu ima etti.

DAHA ÖNCE DEMOKRAT PARTİYE GEÇMİŞTİ!

Melih Gökçek'in kolay kolay pes etmeyeceğini değerlendiren siyasi analistler, Gökçek'in Demokrat Partisi macerasını hatırlattı. Fazilet Partisi'nden bir dönem sorun yaşayan Melih Gökçek, o dönem tabela partisi durumunda olan Demokrat Parti'ye katılmış ve genel başkanlık için kamu oyunun nabzını yoklamıştı. Daha sonra bu fikrinden vazgeçen Gökçek, Fazilet Partisi'nin kapatılıp Saadet ismini almasından sonra bu partiye geçmiş, ardından Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile birlikte hareket ederek AK Parti'nin kuruluşunda görev almıştı...

İSTİFAYA ZORLANIRSE BAŞKA PARTİYE GEÇER!

Ankara siyasetinin nabzını tutan siyasi analistler, Melih Gökçek'in istifaya zorlanması ile birlikte görevinden istifa etmeden başka bir partiye geçebileceğini, bu partiler arasında MHP ve Saadet Partisi'nin ağır bastığı fikrini ortaya atıyor...





