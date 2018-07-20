Ankara’nın Kalbinde Kara Delik

Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya yaptığı açıklamada ”AOÇ arazisi talan edilip, vatandaşın vergilerinden toplanan 2 milyar liraya yakın para da çar-çur edildi. Oyuncaklar paslandı, garanti, süreleri doldu. Biz başından beri bu projeye karşı çıktık ama Ankara’nın alt yapısındaki sorunlar dururken, paralar bu anlamsız bir projeye harcandı.” dedi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da , “5 yıldır bakımları yapılmayan oyuncaklar çürüyor. Parkın yıllık gideri bile en az 1 milyar lira. Giriş ücretini 50 lira da yapsanız, kendini çeviremez. Gökçek yargılanmalı ve parka yapılan harcama Gökçek'ten tazmin edilmeli'' dedi.

10 MİLYON TURİST

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 1.6 milyar lira para harcanan ve bitmesi için de 741 milyon lira gereken Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark'ı 765 milyon 600 bin lira bedelle 29 yıllığına kiraya vermeye çalışıyor. Ancak günde 73 bin, ayda 2.2 milyon lira kira ödeyecek kimse bulunamıyor. Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlenmişti.Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek'in ‘'Çinliler, Katarlılar talip'' dediği Ankapark için 3 ihale de sonuçsuz kaldı. 4. ihale Ağustos ayı başında yapılacak ve yine alıcı çıkmazsa parkın akıbeti için karar arifesine gelinecek. Gökçek ‘'23 Nisan 2018'de açılacak'' dediği ve 10 milyon lira verip 240 adet dinozor maketi ile süslediği Ankapark'ın, Başkente yılda 10 milyon turist çekeceğini de öne sürmüştü. Yeni Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise, bir bölümü kavşaklara konulan dinozor maketlerini kaldırmıştı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 14:27