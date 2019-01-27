Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı

ANKARA’nın Çankaya ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Naci Çakır Mahallesi’nde İlker Pazar Yeri’nin yanında yaşandı. 760. Sokak üzerinde karşılaşan Mert M. ile Murat B., belirlenemeyen bir nedenle dolayı tartışmaya başladı. Bir anda silahlı kavgaya dönen olayda, Mert M., Murat B.'yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı hastaneye kaldırıldı. Polis, Mert M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,()