Ankara’da Korkutan Patlama Sesi

Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara’nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Ses nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri sesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

ANKARA VALİSİ TOPACA: F-16 MODERNİZASYONU

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Ercan Topaca “Ankara'da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelemede söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” dedi.