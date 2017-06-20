Ankara'da 3 Bin Polisli Uyuşturucu Operasyonu!

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başkent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere ve gruplara yönelik olarak 6 ay boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında; bugün saat 04.00'ten itibaren 257 adrese, 650 ekip ve 3 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli 'Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa Operasyonu'nda 208 şüpheli gözaltına alındı.



Valilik tarafından Ankara'da, sabaha karşı 3 bin polisin katıldığı ve Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilen dev operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 2 bin 169 gram esrar maddesi, 417 uyuşturucu hap, 90 paket satışa hazır eroin maddesi, 46 paket satışa hazır taş kokain, 12 paket satışa hazır sentetik kannabinoid maddesi, 13 tabanca, 10 pompalı tüfek ve 9 mm 30 tabanca mermisi ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYA SOKAK ORTAMINDA ULAŞILABİLİRLİĞİN AZALTILMASI AMAÇLANDI



Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 'Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa Operasyonu' ile uyuşturucuya sokak ortamında ulaşılabilirliğin azaltılması, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amaçlandı. Açıklamada, terör örgütleri ve yasadışı grupların başlıca gelir kaynağı olan ve gençleri hedef alan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.