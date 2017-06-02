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Ankara Üniversitesi'nde Palalı Kavga : 3 Yaralı 20 Gözaltı!

Ankara Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrencilerin palalı kavgası sonucu 3 öğrenci yaralandı, 20 öğrenci gözaltına alındı

02 Haziran 2017 Cuma 17:16
Ankara Üniversitesi'nde Palalı Kavga : 3 Yaralı 20 Gözaltı!

ANKARA Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan ve palaların kullanıldığı kavgada 3 öğrenci yaralandı, yaklaşık 20 öğrenci gözalatına alındı.   Kavga, kampüs içerisinde saat 14:30 sıralarında meydana geldi. Karşıt görüşlü iki grup arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

İletişim Fakültesi önünde çıkan kavgada iki grup birbirlerine taş, sandalye ve palalar ile saldırdı. Çıkan kavgada üç öğrenci yaralanırken, kavganın büyümesi üzerine kampüse çok sayıda polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çıkan kavgaya biber gazı ile müdahale etti.

Ayrıca yaralı öğrenciler kampüs içerisinden çıkartılarak ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışan yaklaşık 20 öğrenciyi kampüs içerisinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrencilerin kampüs dışarısına çıkartıldığı esnada çevrede toplanan öğrenciler polise tepki gösterince, polis ekipleri bu kez kampüs dışarısında toplanan öğrencileri biber gazı ile bölgeden dağıttı.

Özel güvenlik görevlileri ise okula öğrenci girişimini durdurdu. Gelen öğrenciler okula alınmıyor. Polis ekiplerinin hem kampüs içerisinde hem de kampüs dışarısında bekleyişi sürüyor.



Son Güncelleme: 02.06.2017 21:05
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