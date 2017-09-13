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Ankara-İstanbul otoyolu üzerinde öldürülmüş ayı bulundu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki vatandaşlar gördüklerine inanamadı.Ankara-İstanbul otoyolu üzerinde vurularak öldürülmüş bir ayı bulundu.Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:03
Ankara-İstanbul otoyolu üzerinde öldürülmüş ayı bulundu

Ayının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vurulduktan sonra bulunduğu yere kadar gelebildiği ve burada can verdiği belirlendi.

Avlanması yasak olan ayıyı vuranların tespiti için çalışma başlatıldı.  

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