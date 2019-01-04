Ankara'daki bir binada patlama yaralılar var (1)

Ankara'da Pursaklar Turgut Reis Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()
Ankara'da Pursaklar Turgut Reis Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()
Ankara'da Pursaklar Turgut Reis Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()