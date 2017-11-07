Ankara'da yolcu otobüsü devrildi :Ölü ve yaralılar var !

Başkent Ankara'da yolcu otobüsü devrildi.Ankara'nın Bala İlçesi'nde meydana gelen korkunç kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ankara-Konya otoyolu üzerinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.Kaza sonrasında hayatını kaybeden 3 kişinin isimleri de belli oldu..Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ; Nurettin Dinçer, Mikail Demir ve Musa Irmak olduğu açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 3 kişinin öldüğü kazada 16 kişinin de yaralandığı açıklandı.Yolcu otobüsünde 19 yolcu ve 4 personel bulunduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri intikal etti.Yaralıların ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere taşındığı öğrenildi.