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Ankara'da yolcu otobüsü devrildi :Ölü ve yaralılar var !

Başkent Ankara'da korkunç kaza ...Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.İlk belirlemere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

07 Kasım 2017 Salı 11:32
Ankara'da yolcu otobüsü devrildi :Ölü ve yaralılar var !

Başkent Ankara'da yolcu otobüsü devrildi.Ankara'nın Bala İlçesi'nde meydana gelen korkunç kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ankara-Konya otoyolu üzerinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.Kaza sonrasında hayatını kaybeden 3 kişinin isimleri de belli oldu..Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ; Nurettin Dinçer, Mikail Demir ve Musa Irmak olduğu açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 3 kişinin öldüğü kazada 16 kişinin de yaralandığı açıklandı.Yolcu otobüsünde 19 yolcu ve 4 personel bulunduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri intikal etti.Yaralıların ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere taşındığı öğrenildi.

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