Ankara'da vatandaşlar sandık başında

ANKARA'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Ankara'da oy verme işlemi saat 08.00 itibari ile başladı. Çankaya İlkokulu'ndan oy kullanan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren...