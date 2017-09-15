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Ankara'da patlama: 3 yaralı

Ankara'da bir evde kimyasal madde üretimi sırasında meydana gelen nedeni henüz belirlenemeyen patlamada, 3 kişi yaralandı.

15 Eylül 2017 Cuma 15:05
Ankara'da patlama: 3 yaralı

Çankaya İlçesi'nde bulunan Koza Sokak'ta yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesinde kimyasal madde üretimi yapılırken, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede bulunan 3 kişi, yanarak, can havliyle kendini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının ardından polis, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

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