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Ankara'da korkunç olay ; Ölü ve yaralılar var !

Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde bir restoranda çıkan kavga sonucunda 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:50
Ankara'da korkunç olay ; Ölü ve yaralılar var !

Edinilen bilgilere göre Çankaya İlçesi Yıldızevler Mahallesi Hollanda Caddesi'nde bir restoranda müşterilerden iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştüğü öğrenildi.Bıçak, şiş ve şişelerin kullanıldığı olayın ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan 8 yaralıdan biri hayatını kaybetti. 29 Mayıs Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan biri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Birbirlerine bıçak , şiş ve şişelerle saldıran müşterileri ayırmaya çalışan personellerde kavgaya karıştı.Olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 personel ile 4 müşteri yaralandı.Hollanda Büyükelçiliğinin yanındaki söz konusu restorana çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çıkan kavga sonrasında olayla ilgili soruşturma başlattı.

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