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Ankara'da korkunç kaza : Araba ortan ikiye ayrıldı !

Başkent Ankara'da korkunç kaza ... Ankara Mevlana Bulvarı Akköprü Kavşağı'ndaki yol ayrımında feci bir kaza meydana geldi.Meydana gelen kazada otomobil ikiye ayrıldı.

14 Kasım 2017 Salı 09:57
Ankara'da korkunç kaza : Araba ortan ikiye ayrıldı !

Başkent Ankara'da korkunç kaza ... Mevlana Bulvarı Akköprü Kavşağı'ndaki  meydana gelen kazada ikiye bölünen arabadan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.Yol ayrımında karşıya geçerken kaldırıma çıkan otomobil köprünün ayağına çarparak adeta ikiye bölündü.Adeta hurdaya dönen otomobilin arka kısmıda koparak 50 m ileriye savruldu.

Kaldırıma çıktıktan sonra aşırı hız nedeniyle savrulan araç köprünün ayağına çarparak durabildi.Çarpmanın çok şiddetli olmasından dolaya araç adeta ikiye bölündü.Şoför ve yanındaki arkadaşı kaza sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Yaralıların kimlikleri henüz belirnemedi.Çevredeki vatandaşlar ise birinin bacağının kırıldığını diğerinin ise ambulansa yürüyerek gittiğini söyledi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri çevredeki kameraları izlemeye başladı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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