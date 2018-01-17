Ankara'da korkunç kaza ; 7 kişi yaralandı !

Edinilen bilgilere göre Serdar Kocaman idaresindeki 06 LEN 58 plakalı otomobil ile Selçuk Caddesi üzerinde seyreden Uğur Karabudak'ın kullandığı 06 BU 1537 plakalı kamyonet, iki caddenin birleşiminde çarpıştı .

Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki 4 kişi ve kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Otomobildeki yaralıların 3'ü araçta sıkıştı.Çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenli güçleri intikal etti. Sıkıştıkları yerden yardım çığlıkları atan yaralıların yardımına ise itfaiye erleri yetişti.

Otomobilde yaralanan 4 kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.