Ankara'da Komünistler Birbirine Girdi : 15 Yaralı

Kavga, dün akşam saatlerine doğru Kızılay Karanfil Sokak'ta bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde yaşandı. 3 yıl önce Türkiye Komünist Partisi'nin ikiye bölünmesinin ardından oluşan TKP ve HTKP üyeleri arasında daha önce de yaşanan gerilim bu kez kavgaya dönüştü.



Bıçakların kullanıldığı kavgada, iki partinin üyeleri ayrıca birbirlerine taşlarla saldırdı. Çıkan kavgada her iki gruptan 15 kişi yaralandı. Olayda Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin bulunduğu binanın giriş katında bulunan kafenin de camları kırıldı. Kavga üzerine sokağa polis ekipleri ile ambulanslar sevk edildi. Yaralı 15 kişi tedavi edilmek üzere başkentteki hastanelere götürüldü. Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

TKP'DEN AÇIKLAMA



TKP'den olaya ilişkin yapılan yazılı açıklama ise şöyle:



"TKP, Türkiye'nin içinde bulunduğu gericilik ve baskı koşullarında böylesi bir çatışma ortamının ülkemizin tüm ilerici birikimine zarar vereceğinin farkındadır ve bu durumun derhal kontrol altına alınması için girişimlerde bulunacaktır. Partimizin haklarının ve haklılığının gaspedilmesine izin vermeyeceği herkes tarafından bilinmelidir. Türkiye Komünist Partisi'nin adına ve üyelerine dönük saldırıları hoşgörüyle karşılaması hiçbir biçimde beklenmemelidir"