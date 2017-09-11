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Ankara'da katliam gibi kaza 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Başkent Ankara'daki feci kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.Ankara'da yolcu otobüsü ve tır çarpıştı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 09:27
Ankara'da katliam gibi kaza 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Ankara’da kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsünün mısır yüklü tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara-Konya Karayolu üzerinden Mardin’den Ankara’ya gelen 73DZ 935 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Vilayetler Kavşağı’nda sürücüsü Bilal Yeşilmen’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi aynı istikamette seyreden Metin Kantik'in kullandığı 73 FE 33 plakalı mısır yüklü tıra arkadan çarptı. Ön kısmı hurda yığınına dönen otobüsün sürücüsü, muavini Veysel Yeşilmen ve  Mehmet Şirin İnci isimli yolcu hayatını kaybetti. Çok sayıda yolcu yaralanırken, yolcuların birkaçı bulundukları yerde sıkıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu yaralılar ambulanslarla tedavi edilmek üzere Ankara’nın çeşitli hastanelerine götürüldü. İtfaiye ekipleri, otobüsün içinde sıkışarak hayatını kaybeden şahısların cenazelerini kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kazanın ardından yolun 3 şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı.

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