Ankara'da FETÖ soruşturmasında 52 astsubaya gözaltı kararı



Ankara'da FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan bazı askerlerin, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından 'periyodik arama' sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri ve teşhisleri ile örgüt ile irtibatları tespit edilen 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Bazıları gözaltına alınan şüphelilerin tamamının aktif görevde olduğu, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü bildirildi.

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