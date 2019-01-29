Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 kişiden 11'i gözaltına alındı. Ankara Cuhuriyet...

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 kişiden 11'i gözaltına alındı.
Ankara Cuhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün şifreli haberleşme porgramı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen şüphelilerden 11'i, polis tarafından gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA, ()

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