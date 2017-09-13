Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109298
ALTIN
147.720
DOLAR
3.4466
STERLİN
4.5667
EURO
4.1266
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine yardım etti
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine...
Başkent'te FETÖ operasyonu : 79 kişi hakkında gözaltı kararı !
Başkent'te FETÖ operasyonu : 79...
Adana'da patlama paniği!
ADANA'da yer altından geçen elektrik...
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hapis istemi!
Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında...
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş
Rusya'dan tatile değil intihara gelmiş

Ankara'da feci kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde korkunç bir trafik kazası yaşandı.İlk belirlemelere göre park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:34
Ankara'da feci kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden  ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 YL 957 plakalı Otomobil, çamlıdere  ilçesi Cankurtaran Rampası Su Deposu mevkisinde emniyet şeridinde park halinde  bulunan Ahmet Ecer idaresindeki 01 ZF 404 TIR'a arkadan çarptı.

Ankara İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği  kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

TIR'ın altında sıkışan otomobilin çıkartılması için itfaiye ekipleri  çalışma başlattı.

Öte yandan çarpmanın etkisi ile otomobilin direksiyon simidi ve ön paneli araçtan fırlayarak yola savruldu.

Araçtan yaklaşık 20 metre ileriye fırlayan hız göstergesinde ibrenin,  170 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Ekipler, kaza mahallindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Son Güncelleme: 13.09.2017 11:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı'da terör operasyonu : 5 terörist öldürüldü !
Ağrı'da terör operasyonu : 5 terörist öldürüldü !
Cenazeler karıştı .. Tanımadıkları birinin cenazesi gönderildi !
Cenazeler karıştı .. Tanımadıkları birinin cenazesi gönderildi !
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine yardım etti
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine yardım etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar İşte açıklamadan satır başları ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar İşte açıklamadan satır başları ..
Kütahya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı !
Kütahya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı !
Ankara-İstanbul otoyolu üzerinde öldürülmüş ayı bulundu
Ankara-İstanbul otoyolu üzerinde öldürülmüş ayı bulundu
Fuhuş çetesi operasyonu! Aralarında izdivaç programındaki damat adayı da var !
Fuhuş çetesi operasyonu! Aralarında izdivaç programındaki damat adayı da var !
Başkent'te FETÖ operasyonu : 79 kişi hakkında gözaltı kararı !
Başkent'te FETÖ operasyonu : 79 kişi hakkında gözaltı kararı !
Özel Atakent Pembe Kule Anaokulu ​​​​​​​Montessori Eğitimi Verecek!
Özel Atakent Pembe Kule Anaokulu ​​​​​​​Montessori Eğitimi Verecek!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim