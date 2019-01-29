Ankara'da depo hırsızları suçüstü yakalandı

ANKARA'da, gece hırsızlık yapmak için sıhhi tesisat firması deposuna giren 3 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anını görüntüledi.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Samanyolu Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, caddede etrafı demir korkuluklarla çevrili sıhhi tesisat firmasına ait depoya korkulukları tırmanarak giren 3 kişiyi görünce polise haber verdi.

HIRSIZLARIN YAKALANMA ANI KAMERADA

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Altındağ Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile devriye görevindeki gece bekçileri, deponun etrafını sardı. Şüphelilerin içeride olduğunu belirleyen polisler, korkulukları tırmanarak depoya girdi. İçeride el fenerleri ile arama yapan polisler, şüphelilerden Serkan Y. ve Ramazan T.'yi tezgahın altında saklanırken buldu. 2 kişi, dışarıya çıkarılarak kelepçelenip gözaltına alındı. 3'üncü şüpheli de daha sonra depoda yapılan detaylı arama ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü:

- Hırsızlık zanlısının depoda gözaltına alınması

- Zanlının depodan çıkarılması

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-



