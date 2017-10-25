Ankara'da büyük yangın ; Ölü ve yaralılar var

Ankara Keçiören'de apartmanda çıkan yangın sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralı olduğu öğrenildi.İlk belirlemelere göre yaralı olan 4 kişiden 2 'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Keçiören'de sabah saatlerinde aniden bir apartman dairesinden dumanlar çıkmaya başladı.Dumanı farkeden çevredeki insanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının doğalgaz kaynaklı çıktığını belirttiler.İlk gelen bilgilere göre ise evde bulunn 5 kişiden 1'i hayatını kaybederken 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.Yaralılar çevredeki yakın hastanelere götürüldüler.