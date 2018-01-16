Ankara'da baba oğluna kurşun yağdırdı !

Ankara'da dün akşam saatlerinde Güneşevler Mahallesi’nde korku dolu saatler yaşandı.Evli ve 3 çocuk babası Rafet Y., konuşmak için eve gelen oğlu Faruk Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rafet Y., tabanca ile oğluna kurşun yağdırdı.

1 çocuk babası Faruk Y., vücuduna isabet eden 7 kurşun sonrasında kanlar içinde kaldı. Olayı farkeden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri geldi.

Apartmandan çıkmaya çalışan ve komşularına "Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti" diyen baba Rafet Y., polisler tarafından gözaltına alındı.

Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Faruk Y.’nin madde bağımlısı olduğu ve sık sık ailesi ile tartıştığı öne sürüldü.