Ankara'da alev alan mutfak tüpü patladı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Afgan uyruklu 6 kişinin yaşadığı 2 katlı gecekondunun üst katında, iddiaya göre mutfak tüpünün alev alıp ardından patlamasıyla yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı olayda panikleyen evdekiler, yalın ayak sokağa fırladı.Yangın, saat 18.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi Güzelkız Sokak’taki 2 katlı gecekonduda çıktı. 2 katlı gecekondunun üst katında Afgan uyruklu 6 kişinin yaşadığı yerde, iddiaya göre mutfak tüpü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Evdekiler, panikleyerek kendilerini yalın ayak sokağa attı. Ev sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verirken, alev alan tüp ise kısa süre sonra patladı. Alevler evi sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, bir mahalle sakini ise yalın ayak dolaşan kişilere ayakkabı ve çorap verdi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan gecekondu

İtfiaye ekipleri

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HABER-KAMERA : MUHAMMET BAYRAM/ANKARA,()