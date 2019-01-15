Ankara'da 50 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı



Ankara'da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 50 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri ve teşhisleri sonucu FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan 3 teğmen, 47 astsubay olmak üzere 50 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda şüphelilerin büyük bölümü gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam eden şüphelilerin tamamının aktif görevde olduğu belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()