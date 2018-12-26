Ankara'da 28 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı

Ankara'da 1'i ambulans 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Batı Bulvarı üzerindeki Akşemsettin Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüde yokuş aşağıya giden araçlar, buzlanma nedeniyle art arda kaydı. Buz pistine dönen yolda 1'i ambulans 28 araç birbirine girdi. Araçlardan bazıları bariyerlere çarptı. İhbar üzerine çok sayıda sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi kaza yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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-Kaza yerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()