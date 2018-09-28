13 ŞÜPHELİ SERBEST
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınarak ifadelerine başvurulan 14 şüpheliden 13'ü hakkında tutuklama koşulları oluşmadığından serbest bırakılmalarına karar verildi.
ANKARA, ()
Ankara'da 14 kişiye FETÖ'den gözaltı (2)
13 ŞÜPHELİ SERBEST Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınarak ifadelerine başvurulan 14 şüpheliden 13'ü hakkında tutuklama koşulları...
13 ŞÜPHELİ SERBEST
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