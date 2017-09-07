Ankara-Bursa karayolundaki feci kaza. 7 kişi hayatını kaybetti !

Kaza, bu sabah saat 07.00 sıralarında Bursa’nın Kestel ile İnegöl ilçeleri arasındaki Babasultan Mevkii’nde meydana geldi. Sürücülerinin henüz kimlikleri belirlenemeyen 16 NTM 81 plakalı servis aracı ile 60 ZC 115 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın ardından ay çiçeği tarlasına savrulan hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk, 2 si kadın toplam 7 kişi öldü. Bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüsünde ise 10’dan

fazla işçi ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başladı.

BİR KAZA HABERİ DE YOZGAT'TAN

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi’nde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

Kaza saat 22.50 sıralarında Akdağmadeni İlçesi Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı’dan İzmir’e giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye AFAF, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun ve Yozgat’taki hastanelere kaldırıldı.