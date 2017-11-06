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Ankara Belediye Başkanı Seçildi!

Belediye Meclisi'nde bugün yapılan ve muhalefetin aday göstermediği seçimde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu.

06 Kasım 2017 Pazartesi 17:32
Ankara Belediye Başkanı Seçildi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 28 Ekim'den bu yana vekaleten Ali İhsan Ölmez'in yer almasının ardından, bugün seçim yapıldı. Muhalefetin aday göstermediği seçimde, AK Parti'nin adayı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Tuna, Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada 136 oyun 104'ünü alarak başkentin yeni belediye başkanı oldu. 

Tuna 'Bu güvene layık olmak üzere bundan sonra da hep beraber el ele çalışacağız' dedi ve ekledi: 'Melih Başkan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz'

MUSTAFA TUNA KİMDİR? 

Mustafa Tuna, 1957 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Mühendis ünvanını alan Tuna, 1982-1983 yılları arasında eğitim için ABD'de bulundu. Akademik gereklilikleri yerine getireren "Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyet İndeksi ve Debi - Maliyet İlişkileri" konusundaki tez çalışmasını tamamladı. Tezinin ardından kendisine İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 1995 yılında Doktor Yüksek Mühendis unvanı verilmiştir.

1998 yılında Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalı'nda Üniversitelerarası Kurul tarafından "Doçent" ünvanını elde eden Mustafa Tuna, özel sektör çalışmalarıyla birlikte çevre teknolojisi, altyapı planlaması ve mühendislik ekonomisi alanlarında da akademik çalışmalarını sürdürdü. Yaptığı ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar nedeniyle kendisine TÜBİTAK tarafından "Yayın Teşvik Ödülü" verilmiştir.

29 Mart 2009 yılında Ankara Sincan Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Tuna, 2014 yerel seçimlerinde bir kere daha Sincan Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Son Güncelleme: 06.11.2017 17:41
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