Anadolu Otizm Federasyon Başkanı Kılıç: Her 68 bireyden biri otizmli, acilen tedbir almalıyız ANADOLU Otizm Federasyonu Başkanı Canan Cihan Kılıç, Dünya Sağlık Örgütünün araştırmalarına göre her 68 bireyden birinin otizmli olduğunu, 2025'te her 2 çocuktan biri otizmli olacağını söyledi. Kılıç, "Şuanda bilinen tek tedavi özel eğitim. Dolayısı ile acilen tedbir almamız gerekiyor" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Otizmli Spekturum Bozukluğu (OSB) olan çocukların eğitiminde öğretmen yetkinliğinin artırılması için çalıştay düzenledi. Anadolu Otizm Federasyonu Başkanı Canan Cihan Kılıç, çalıştayda konuşulan konular ve önlemlerle ilgili 'ya açıklama yaptı. Cihan "Çalıştayda 4 paydaş vardı, bunlar: akademisyenler, STK’lar, MEB ve velilerdi. Bu çalıştayda, alanda OSB’li bireylerle çalışan öğretmenlerin yetkinliğinin artırılması ve bundan sonra öğretmen yetiştirmede hangi sistemler uygulanabilir akademisyenlerle konuşuldu. Alanda yaşadığımız sıkıntıları ifade ettik" diye konuştu.

'HER 68 ÇOCUKTAN BİRİ OTİZMLİ'

Dünya Sağlık Örgütünün araştırmalarına göre her 68 bireyden birinin otizmli olduğunu belirten Kılıç, "'2025’te her iki çocuktan biri otizmli olacak' diyorlar. Bu rakam korkunç. Şuanda bilinen tek tedavisi özel eğitim. Dolayısı ile özel eğitim hassas bir konu, acilen tedbir almamız gerekiyor. Bu çocuklar anne babanın yoksunluğunda bakım merkezlerine mahkum oluyor. Böyle olunca yükü hem aileye hem devlete daha ağır oluyor" şeklinde konuştu.

'OTİZM EYLEM PLANININ TAKİPÇİSİ VE DESTEKÇİSİYİZ'

Türkiye'deki STK'lar olarak 2016’da bir üst çatı oluşturduklarını ifade eden Kılıç, 4 federasyon, 4 vakıf ve 55'e yakın STK ile Türkiye Otizm Meclisini kurduklarını söyledi. Kılıç, "Buradaki amaç 3 Aralık 2016 tarihinde kabul edilen Otizm Eylem Planının yürürlüğe girmesi, bu planın takibi ve desteklenmesi. Biz devlet kurumları ile işbirliği yaparak alanda yapılan işlerin destekleyicisi oluyoruz" dedi.

'8 SAAT EĞİTİM YETERSİZ'

Mevcut eğitim sisteminin çocuklara hitap etmediğini anlatan Kılıç, "Devlet ayda 8 saat eğitimin ücretini ödüyor, bu bizim çocuklarımız için yetersiz bir süre, günde 8 saat eğitim almaları gerekiyor. Rehabilitasyonda devlet tarafından karşılanan eğitim saatlerinin mutlaka artması gerekiyor. Anaokul 1, 2, 3'üncü kademelerde mevcut sistemde zorunlu eğitimin kaliteli bir biçimde, kaliteli öğretmenlerle verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu çocuklar sosyal hayata karışamıyor. Evde oturan bireyler haline geliyorlar" dedi.



