Galeriler Videolar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107742
ALTIN
145.962
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6691
EURO
4.1064
Ege'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi !
Son Dakika
Ege'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana...
Yeni müfredata tepkiler gelmeye devam ediyor!
Yeni müfredata tepkiler gelmeye devam...
Bakan Soylu Hatay'da güvenlik zirvesi yaptı
Bakan Soylu Hatay'da güvenlik zirvesi...
Eğitim-İş İzmir Başkanı Yıldırım: 'Süper imam-hatipler' geliyor!
Eğitim-İş İzmir Başkanı Yıldırım: 'Süper...
'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltında
'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 kişi...

Amerika'da ölen 3 Türk öğrenci son yolculuklarına uğurlandı !

Amerika'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Türk öğrenciler ; Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz bugün toprağa verildi.

17 Eylül 2017 Pazar 19:25
Amerika'da ölen 3 Türk öğrenci son yolculuklarına uğurlandı !

Work&Travel" programı kapsamında bulundukları ABD'nin  Louisiana eyaletindeki trafik kazasında vefat eden Türk öğrenciler Tuğbanur Karataş ,Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz bugün son yolculuklarına uğurlandı

TABUTUNA GELİNLİK KONULDU

ABD'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 Türk öğrenciden, Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Didem Deniz'in cenazesi, memleketi Edirne'nin Enez İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Tabutuna gelinlik konulan genç kızın annesi Ayşe Deniz, "Yüzünü göremedim, sana dokunamadım kızım" diyerek gözyaşı döktü.

İSTEMİYORUM YAPMA DEMİŞTİM...

Cenazenin ardından taziyeleri kabul eden baba Eyüp Deniz, kızının 'Work&Travel' programı kapsamında 3 ay önce Amerika'ya gittiğini belirterek, "3 ay önce Amerika'ya gönderdik. Dönem bittiği için arkadaşlarıyla beraber Amerika'yı bir gezelim diyorlar. Bir araç kiralıyorlar. Gittikleri yolda yanık bir lastik varmış, sanıyorum daha önce bir kaza olmuş. Kızımın olduğu otomobil onu görünce direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, karşı yola geçmişler, oradan gelen bir TIR'ın altına girmişler. Ben en son kazadan 2 hafta önce internetten görüştük. Araç kiralamadan bahsetti, annesi de içine doğdu herhalde 'istemiyorum araç kiralama' demişti. Annesi yapma dedi ama ecel gelince demek ki 'yapma-etme' dinlemiyor" diye konuştu.

TUĞBA KAZADA ÖLEN ARKADAŞLARIYLA DÖNÜŞ BİLETİ ALMIŞ

Tuğbanur Karataş (22)'ın cenaze namazı Alibeyköy'de bulunan Yeşiltepe Camii'nde kılındı. Cenaze töreninde Tuğbanur'un babası Mustafa Karataş taziyeleri kabul etti. Cenazede Tuğbanur'un okul arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karataş'ın cenazesi defnedilmek üzere Kağıthane Mezarlığı'na götürüldü.

Tuğbanur Karataş'ın, Amerika'ya geçtiğimiz haziran ayında dil eğitimi için gittiği, eğitimini tamamladığı ve bu ayın 19'unda İstanbul'a dönmek için kazada ölen arkadaşları Özgenur Mollaahmetoğlu ile Didem Deniz'le birlikte uçak bileti aldığı öğrenildi. 

ÖZGE NUR'UN BABASI: ‘KIRAMADIM GÖNDERDİM’


Özge Nur Mollaahmetoğlu (22) için de Pendik Çamlık Mahallesinde bulunan Aliye İzzet Begoviç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Cenazeye ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Mollaahmetoğlu, Kızım Amerika'ya gezmeye, dil öğrenmeye gitmişti. Kıramadım onu gönderdim. Talihi böyleymiş" dedi.  Özge Nur Mollaahmetoğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Pendik Dolayoba Mezarlığı'na götürüldü.

ABD'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 Türk öğrenciden, Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Didem Deniz'in cenazesi, memleketi Edirne'nin Enez İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Tabutuna gelinlik konulan genç kızın annesi Ayşe Deniz, "Yüzünü göremedim, sana dokunamadım kızım" diyerek gözyaşı döktü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Kadıköy'de feci kaza : 1 kişi öldü , 3 kişi de yaralandı !
İstanbul Kadıköy'de feci kaza : 1 kişi öldü , 3 kişi de yaralandı !
Kocaeli'de vahşet : 5 yaşındaki çocuğun boğazını kestiler !
Kocaeli'de vahşet : 5 yaşındaki çocuğun boğazını kestiler !
Ege'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi !
Ege'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi !
Antalya'da katliam gibi kaza ; 5 kişi öldü , çok sayıda da yaralı var !
Antalya'da katliam gibi kaza ; 5 kişi öldü , çok sayıda da yaralı var !
Hakkari ve Şırnak'da terör operasyonları : 3 terörist öldü , 4 terörist teslim oldu !
Hakkari ve Şırnak'da terör operasyonları : 3 terörist öldü , 4 terörist teslim oldu !
Bakan Jülide Sarıeroğlu'dan taşeron işcilerine 'kadro' süprizi !
Bakan Jülide Sarıeroğlu'dan taşeron işcilerine 'kadro' süprizi !
Almanya'daki Pkk etkinliklerine büyük tepki ! Almanya büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı !
Almanya'daki Pkk etkinliklerine büyük tepki ! Almanya büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı !
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu Ali Erbaş kimdir ?
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu Ali Erbaş kimdir ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor !
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim