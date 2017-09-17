Amerika'da ölen 3 Türk öğrenci son yolculuklarına uğurlandı !

Work&Travel" programı kapsamında bulundukları ABD'nin Louisiana eyaletindeki trafik kazasında vefat eden Türk öğrenciler Tuğbanur Karataş ,Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz bugün son yolculuklarına uğurlandı

TABUTUNA GELİNLİK KONULDU

ABD'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 Türk öğrenciden, Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Didem Deniz'in cenazesi, memleketi Edirne'nin Enez İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Tabutuna gelinlik konulan genç kızın annesi Ayşe Deniz, "Yüzünü göremedim, sana dokunamadım kızım" diyerek gözyaşı döktü.

İSTEMİYORUM YAPMA DEMİŞTİM...

Cenazenin ardından taziyeleri kabul eden baba Eyüp Deniz, kızının 'Work&Travel' programı kapsamında 3 ay önce Amerika'ya gittiğini belirterek, "3 ay önce Amerika'ya gönderdik. Dönem bittiği için arkadaşlarıyla beraber Amerika'yı bir gezelim diyorlar. Bir araç kiralıyorlar. Gittikleri yolda yanık bir lastik varmış, sanıyorum daha önce bir kaza olmuş. Kızımın olduğu otomobil onu görünce direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, karşı yola geçmişler, oradan gelen bir TIR'ın altına girmişler. Ben en son kazadan 2 hafta önce internetten görüştük. Araç kiralamadan bahsetti, annesi de içine doğdu herhalde 'istemiyorum araç kiralama' demişti. Annesi yapma dedi ama ecel gelince demek ki 'yapma-etme' dinlemiyor" diye konuştu.

TUĞBA KAZADA ÖLEN ARKADAŞLARIYLA DÖNÜŞ BİLETİ ALMIŞ

Tuğbanur Karataş (22)'ın cenaze namazı Alibeyköy'de bulunan Yeşiltepe Camii'nde kılındı. Cenaze töreninde Tuğbanur'un babası Mustafa Karataş taziyeleri kabul etti. Cenazede Tuğbanur'un okul arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karataş'ın cenazesi defnedilmek üzere Kağıthane Mezarlığı'na götürüldü.

Tuğbanur Karataş'ın, Amerika'ya geçtiğimiz haziran ayında dil eğitimi için gittiği, eğitimini tamamladığı ve bu ayın 19'unda İstanbul'a dönmek için kazada ölen arkadaşları Özgenur Mollaahmetoğlu ile Didem Deniz'le birlikte uçak bileti aldığı öğrenildi.

ÖZGE NUR'UN BABASI: ‘KIRAMADIM GÖNDERDİM’



Özge Nur Mollaahmetoğlu (22) için de Pendik Çamlık Mahallesinde bulunan Aliye İzzet Begoviç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Mollaahmetoğlu, Kızım Amerika'ya gezmeye, dil öğrenmeye gitmişti. Kıramadım onu gönderdim. Talihi böyleymiş" dedi. Özge Nur Mollaahmetoğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Pendik Dolayoba Mezarlığı'na götürüldü.

ABD'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 Türk öğrenciden, Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Didem Deniz'in cenazesi, memleketi Edirne'nin Enez İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Tabutuna gelinlik konulan genç kızın annesi Ayşe Deniz, "Yüzünü göremedim, sana dokunamadım kızım" diyerek gözyaşı döktü.