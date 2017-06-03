Ambulanstan Tünelde Geçiş Ücreti İstediler!

MUĞLA'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan 950 metrelik Göcek Tüneli'nden geçen ambulanstan diğer araçlar gibi ücret talep edilmesi tepki çekti. Tünel işletmesi ücretsiz geçirmeyince ambulas dağ yolundan gitmek zorunda kaldı. Muğla Valisi Amir Çiçek, vatandaşın sağlık hizmetini kimsenin durduramayacağını belirterek, tüneli işleten şirket yetkilileriyle görüşüp sorunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.



Tinsa İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle 13 milyon dolar harcanarak yapılan Göcek Tüneli, 2006 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 13 hükümet ve 8 başbakan eskiten, 17 yılda tamamlanabilen, Muğla ile Antalya'yı birbirine bağlayan, 12 metre genişliğinde ve 7.40 metre yüksekliğindeki 950 metrelik tünel, kamuoyunda sık sık Türkiye'nin tek paralı tüneli olma özelliğiyle gündeme geldi.



9 yıldan bu yana özel sektör tarafından işletilen gidiş-geliş olarak kullanılan tünelde, trafiğin daha da rahatlaması için yanına çevreyoluyla birlikte ikizinin yapılması amacıyla 9 Temmuz 2013'te düğmeye basıldı. Bu projenin yapımını ise Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü üstlendi. 868 metre tüp uzunluğuna sahip, toplamda 964 metre uzunluğundaki bu tünel de tamamlandı, ancak hala hizmete girmedi.



Her seçim döneminde tünelin ücretsiz olacağı yolundaki vaatlere rağmen halkın beklentisi karşılık bulmadı. Geçen perşembe günü de Göcek Tüneli'nden geçmek isteyen hasta nakil ambulansından diğer araçlar gibi ücret talep edilmesi tepki çekti.



Fethiye'den Göcek yönüne giden sağlık çalışanlarının bulunduğu aracı durduran ve 7 lira geçiş ücreti isteyen görevliler, ambulansların da ücretli geçiş yapacağını söyledi, ücretsiz geçişe izin vermedi. Araçta bulunan sağlık personelin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, bütün ikna çalışmalarına rağmen görevlilerin ambulansı geri çevirdiği görüldü. Sağlık görevlilerine ücretsiz, daha uzun ve dar olan dağ yolunun alternatif olarak gösterilmesi de görüntülerde yer aldı. Sağlık görevlilerine yol verilmemesinin yer aldığı görüntüler sosyal medyadan yayınlanınca bu uygulama eleştiri topladı.



Konuyla ilgili olarak konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, "İşletme özel bir şirket. Konuyla ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğüyle görüştüm. Şirketle de görüşeceğim. Benim vatandaşımın sağlık hizmetini kimse durduramaz. Özel sektör de durduramaz. Çözeceğiz. Gerekli çalışmaları da yapıyorum. En kısa sürede bu konuyu çözeceğimize inanıyorum" dedi.



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Göcek Tüneli'ne geçiş ücretleri ise şöyle: Birinci sınıf araçlar (otomobil) için 5 lira, ikinci sınıf araçlar için (kamyonet) 7 lira, üçüncü sınıf araçlar (dingilli kamyon) için 10 lira, dördüncü sınıf araçlar (TIR) için 15 lira.