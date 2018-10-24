İSTANBUL - AMBULANSIN ZORLU YOLCULUĞU KAMERADA

* Kimi yol vermedi, kimi ise kazaya neden oluyordu.

* Saniyelerle yarışan ambulansın 19 kilometrelik güzergahta yaşadığı 'engeller' kameraya yansıdı.

Haber: Emin YEŞİL / İSTANBUL , ()

Sultangazi'den Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine hasta taşıyan bir ambulansın engellerle dolu 19 kilometrelik yolculuğu kameraya yansıdı.

Saniyelerle yarışan 112 ekipleri, hastayı yetiştirebilmek için emniyet şeridine girdi ancak burada seyir halindeki sorumsuz sürücü ambulans şoförünün tüm ikazlarına rağmen inatla yol vermedi. Yine aynı görüntülerinin ilerleyen dakikalarında bu sefer bir kamyonet en sol şeridi dakikalarca terk etmedi ve ambulansın geçişine izin vermedi. Tüm siren ve ikazlara rağmen sorumsuz sürücü dakikalar sonra şeridi değiştirdi. Engellerle dolu yolculuk sırasında kaza tehlikesi de yaşandı. Anıt Mezar mevkiinde ambulansa yol vermeyen bir sürücü kazaya neden oluyordu. Kameralara yansıyan görüntüler 112 ekiplerinin İstanbul'da görevlerini yaparken yaşadıkları zorlukları gözler önüne serdi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Ambulansın yolculuğu sırasında kameraya yansıyan görüntüler