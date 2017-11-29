Amasya'da korkunç kaza ; Ölü ve yaralılar var !

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Kurnaz köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken , 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Kurnaz köyü yakınlarındaki yolda korkunç bir kazanın meydana geldiği öğrenildi.Yol üzerinde yanlış yola sapan pikap sürücüsü kaçırdığı yol ayrımına geri geri gelmeye çalışırken arkadan gelen otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrasında hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mehmet Yurduseven (61) ile Zübeyde Çantav (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Pikapta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu farketmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.Yaralılar ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.