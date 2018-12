Almanya'da Türkçe Kitap Fuarı açıldı

Almanya'nın Duisburg kenti yakınında bulunan Rheinberg kasabasında 19. Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı açıldı.Rheinberg kentinde 27 Aralık'ta açılan ve Kahraman Tazeoğlu, Ahmet Şimşirgil, Alişan Kapaklıkaya, Serdar Tuncer, Bekir Develi gibi yazarların yer aldığı 19. Astec Kitap ve Kültür Fuarı, 6 Ocak 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Oldukça yoğun ilgi gören fuar için Cumartesi günü yapılan resmi açılış töreninde Astec Kitap ve Kültür Fuarı Organizatörü Ahmet Turunç, YTB Kurumsal İletişim Uzmanı İsmail Yıldız, Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, Türkie Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Almanya Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen ve Düsseldorf Başkonsolos Yardımcısı Fatma Taşan Cebeci birer konuşma yaptı.ÇOCUKLARINIZI TÜRKÇE DERSLERİNE GÖNDERİNDüsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan konuşmasında, fuara olan ilginin yıllardır arttığına dikkat çekti:“Astec Kitap Fuarı'nın çok önemli olduğunu biliyoruz, her yıl da katılım artıyor. Anneleri, babaları, dedeleri ve çocukları yani her yaştan insanları bir arada görmüş olmaktan dolayı çok mutlu oluyorum. Kitap fuarını, başkonsolosluk ve devlet olarak önemsiyoruz.“Özdoğan ayrıca ailelere, “Almanya'daki okullarda Türkçe derslerine çocuklarımızın katılımını sağlayalım ki, anadilimiz Türkçe okullarda kurumlaşsın. Bunun için her ailenin gayret göstermesi çağrısında bulunuyoruz“ diye seslendi.OKUMAYI ÖNCE KENDİMİZ SEVELİM SONRA ÇOCUKLARA AKTARABİLELİMDüsseldorf Başkonsolos Yardımcısı Fatma Taşan Cebeci ise konuşmasında, “kitap fuarında yoğun katılımı görmek sevindirici, çocukları da burada görmek beni ayrıca mutlu etti” dedi. Ve şöyle devam etti:“Astec Kitap ve Kültür Fuarı'nın 19 yıldır devam ettiğini öğrendim. Fuarda sadece kitap sergilenmiyor, aynı zamanda konferanslarla, panellerle sosyal bir ortam oluşturuluyor. Fuarın, Türkçe kitap anlamında en büyük Türkçe kitap fuarı olduğunu öğrendim. Bu organizasyonla kitaplar, Türkiye'den ayağımıza kadar getirtiliyor. Bundan dolayı da, bu hizmeti veren Astec kitap fuarı organizatörlerine teşekkür ediyorum. Tüm geleneklerin, kültürlerin ortak paydası okumak, dinimizin de ilk emri 'oku'. Bunun için çocuklarımıza, gençlere okumayı sevdirmek için, öncelikle anne babalar olarak okumayı sevmeliyiz.“Astec Kitap ve Kültür Fuarı Organizatörü Ahmet Turunç da kısa selamlama konuşmasında, fuarın açılış programına katılan davetlilere ve ziyaretçilere teşekkür etti.TÜRKİYE'DEN DÖRT TIR DOLUSU KİTAP15 bin metrekarelik alana kurulan Astec Kitap ve Kültür Fuarı'na, Türkiye'den dört tır dolusu kitap getirtildi. Fuara ayrıca Türkiye'den 60, Hollanda'dan iki ve Almanya'dan da dört yayınevi katıldı. Kitap fuarına Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti başta olmak üzere farklı kentlerden akın eden kitap severler, fuar boyunca yazarların imza günlerine ve konferanslarına katılma şansı bulabilecek.Fuarda Kahraman Tazeoğlu, Ahmet Şimşirgil, Alişan Kapaklıkaya, Serdar Tuncer, Bekir Develi gibi yazarlar, imza günleriyle okurlarla buluşuyor.YTB'DEN DEV STANTYurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) da, fuar alanında dev bir tanıtım ve bilgilendirme standı açtı. Ayrıca Atatürk, Maltepe, Harran ve Başkent gibi sekiz ayrı üniversite de, tanıtımlarını yapmak için fuar alanında stantlarıyla yer aldı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü

-Kitap reyonlarından görüntüler

-Resmi açılış programında konuşmalar

-Açılış programı kapsamında Kafkas ve Karadeniz halk oyunları gösterisi