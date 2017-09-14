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Almanya'da şok cinayet ; Türk anne ve oğul bıçaklanarak öldürüldü !

14 Eylül 2017 Perşembe 12:02
Almanya'da şok cinayet ; Türk anne ve oğul bıçaklanarak öldürüldü !

Bir yıldır Almanyada yaşayan Bulgar Türkü Hatice Bayram  (24) ve oğlu Ahmet Bayram (6) bıçaklanarak öldürüldü. Hafta sonu işlendiği tahmin edilen cinayet, anne Hatice Bayramın 6 aydır çalıştığı mobilya mağazasının sahipleri tarafından aranması ile ortaya çıkartıldı. Talihsiz anne ve çocuğun cesedi 54 yaşındaki Alman komşularının evinde bıçaklanmış bir halde bulundu. Ahmet ve annesinin cesetlerinin evinde bulunduğu 54 yaşındaki Alman T.Tnin kaçtığı anlaşıldı, polis bunun üzerine soruşturma başlatarak şüpheliyi aramaya başladı.

Hatice Bayram'ın patronu Mustafa Yılmaz, Öztürk Gazetesine verdiği röportajında : Hatice Bayram 6 aydır yanımızda çalışıyor. İşinde gayet başarılı ve mutluydu. 2 gün işe gelmeyince merak ettik. Hem kız kardeşim hem de gençlik dairesinden görevli bir danışmanla evlerine kontrol için gittik. Görevliler kendi evlerinde bulamayınca binada aramaya başladılar. Bodrum katına indiklerinde kan izlerine rastladılar. Kan izleri ekibi aynı apartmanda oturan 54 yaşındaki bir Almanın komşunun evine götürdü. Gençlik dairesi görevleri ve polisle beraber açılan Alman komşunun evinde anne Hatice Bayram ve oğlu Ahmet'in vahşice bıçaklanarak öldürülmüş halde cesetleri bulundu. ifadelerini kaydetti.

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