ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ORMAN PROTESTOSU 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Taner YENER İstanbul

Kuzey Ormanları Savunması üyesi bir grup, Almanya Hambach'te ormanları savunan eylemcilerin yanında olduklarını belirtmek için Almanya Başkonsolosluğu önünde destek eylemi yaptı. 12.30'da konsolosluk önünde toplanan grup, "Hambach Ormanı'nı savunan kardeşlerimizin yanındayız" yazılı pankart açtı. Eylemciler ormanda yaşayan hayvanları simgeleyen sincap figürü maskesi taktı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar "Almanya, linyit madeni için %90'ı yok edilen 12 bin yıllık Hambach Ormanı'nından geriye kalan %10 'luk kısmı kurtarmak için beş yıldır mücadele eden dostlarımız, devlet müdahalesi ile ağaçlarından koparılmak isteniyor. Direnişçileri ormandan çıkarmak üzere 13 Eylül'den bu yana binlerce polisin katıldığı operasyon devam ediyor. Polis müdahalesi sırasında uzun süredir direnişi belgeleyen ve destekleyen gazeteci Steffen hayatını kaybetti. Bugün yalnızca %10'u kalan orman, nesli tükenme tehdidinde olan 140 canlı türünün yuvası olarak tıpkı Kuzey ormanları gibi direniyor. Binlerce yıllık ormanı, altındaki linyit için kesen RWE Hambach Ormanından elinizi çekin" dedi. Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Grubun Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanması

-Açılan pankart

-Slogan atılması

-Sincap figürlü maske takmaları

-Basın açıklamasının okunması

-Genel ve detaylar

