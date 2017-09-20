Galeriler Videolar
İstanbul 37°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105324
ALTIN
146.492
DOLAR
3.4717
STERLİN
4.7065
EURO
4.1649
Şerit ihlali yapıp markete daldı: 3 yaralı
Şerit ihlali yapıp markete daldı:...
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu aldılar
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu...
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama yumruk atıp öldü
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama...
Türk ve Suriyeli toplam 500 sayacı ayaklandı!
Türk ve Suriyeli sayacılar ayaklandı!
İstanbul Ayağaza'da yangın paniği Otobüs ve minübüsler yanıyor !
İstanbul Ayağaza'da yangın !

Alkol alıp kardeşine kızdı, cama yumruk atıp öldü

Erzurum'da alkolü iken kavga ettiği kardeşine sinirlenerek cama yumruk atan 51 yaşındaki Birol Bezcioğlu, kan kaybından hayatını kaybetti.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:40
Alkol alıp kardeşine kızdı, cama yumruk atıp öldü

Olay, geçen 18 Eylül'de merkez Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey Birol Bezcioğlu ile kardeşi 46 yaşındaki Erdal Bezcioğlu, alkol aldıktan sonra saat 23.55 sıralarında eve döndü. Erdal Bezcioğlu'nun evine gelen iki kardeş arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga Erdal Bezcioğlu'nun eşi ve oğlunun araya girmesiyle yatıştırıldı. Ancak bir süre sonra Erdal Bezcioğlu, ağabeyi Birol Bezcioğlu'na "Bizi rezil ediyorsun" diyerek evinden kovdu. Bunun üzerine evden çıkan Birol Bezcioğlu tekrar döndü ve giriş kısmında bulunan camlı bölmeye yumruk attı. Sağ kolundan ağır şekilde yaralanan Birol Bezcioğlu, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ana damarları kesilen Birol Bezcioğlu, yapılan müdahalelere rağmen aşırı kan kaybetmesi nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kardeş Erdal Bezcioğlu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu can almaya devam ediyor Denizli'de 2 genç hayatını kaybetti !
Uyuşturucu can almaya devam ediyor Denizli'de 2 genç hayatını kaybetti !
Barzani: Referandum, dünyanın sonu değil
Barzani: Referandum, dünyanın sonu değil
Şerit ihlali yapıp markete daldı: 3 yaralı
Şerit ihlali yapıp markete daldı: 3 yaralı
Stajer aşcılık yapan genç kaynar kazanın içine düştü , durumu ağır !
Stajer aşcılık yapan genç kaynar kazanın içine düştü , durumu ağır !
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu aldılar
Sahte kimlik düzenleyip cep telefonu aldılar
Elazığ'da feci kaza 26 yaşındaki Özgenur hayatını kaybetti
Elazığ'da feci kaza 26 yaşındaki Özgenur hayatını kaybetti
Yine bir servis skandalı : 17 kişilik okul servisinden 32 öğrenci çıktı !
Yine bir servis skandalı : 17 kişilik okul servisinden 32 öğrenci çıktı !
Türk ve Suriyeli toplam 500 sayacı ayaklandı!
Türk ve Suriyeli toplam 500 sayacı ayaklandı!
İstanbul Ayağaza'da yangın paniği Otobüs ve minübüsler yanıyor !
İstanbul Ayağaza'da yangın paniği Otobüs ve minübüsler yanıyor !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim