Aliağa’da Zehirlenme Şüphesi!

Aliağa’daki Star Rafinerisi’nin şantiyesinde gece vardiyasında çalışan 1500 işçi, dün akşam yemeğinde İzmir köfte, şehriyeli pilav, düğün çorbası ve profiterol yedi. Sabah saatlerinde işçilerden bazılarında karın ağrısı, bulantı, kusma şikayeti görülmeye başlandı. İhbar üzerine şantiyeye sevk edilen ambulanslarla yaklaşık 600 işçi Aliağa, Çiğli, Bornova ve Menemen devlet hastanelerine kaldırıldı. İşçilerden 400’üne ayakta müdahale edilirken, 200 işçiye ise serum takıldı, gözlem altına alındı.

Yemeklerden ve sudan numunelerin alındığı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, “Kusma ve halsizlik şikayetiyle civar hastanelere başvurulmuş. Şu an için durumu ağır olan kimse yok. Hastaların bir kısmına serum tedavisi uygulandı, diğerleri de ayakta tedavi gördü. Yemeklerden numuneler alınarak incelenmeye başlandı. Bu arada durumla ilgili adli takibat ve tahkikat da başlatıldı” dedi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, “Biz durumdan haberdar olur olmaz hemen gerekli müdahaleleri yaptık. İşçilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Çok şükür ki aralarında durumu ağır olan yok, bazı işçilerimizin tansiyon problemi olduğu için sadece onların durumu diğerlerine göre daha ciddi. Yemeklerden gerekli numuneler alındı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze gönderildi. Biz hiçbir vakayı hafife almıyoruz, psikolojiktir deyip geçiştirmiyoruz. Kimse merak etmesin, gereken her şeyi titizlikle yapıyoruz” dedi.

BUGÜN SAYI 700’E ULAŞTI

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinin şantiyesinde, akşam yemeğinin ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı yaklaşık 700'ü buldu. İşçilerin bir kısmının dün akşam yemeğinin ardından hemen hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının da bu sabah işe gelince fenalaştığı öğrenildi. İşçilerin midibüs ve otobüslerle hastaneye kaldırılmasına devam ediliyor. Zehirlenme olayının daha önce birkaç defa daha tekrarlandığını belirten işçiler, “Ya bu yemek şirketi değişecek, ya da hepimiz öleceğiz” diyerek duruma tepki gösterdi.

‘HEPİMİZ ÖLECEĞİZ’

İşçilerden Ömer Kaplan, iki ay önce yemekler kötü olduğu gerekçesiyle eylem yaptıklarını hatırlatarak, “Bu kaçıncı zehirlenme, bıktık artık. İki ay önce eylem yaptık yine değişen bir şey yok. Ya bu yemek şirketi değişecek ya da hepimiz öleceğiz. İnsan hakları diye bir şey yok. Akşam yemeği yedikten sonra çok yorgun olduğumuz için eve gidip doğrudan uyuyoruz. Sabah kalkıp işe geldiğimizde herkes bir yerde yatıyor, tuvaletlerde kusuyordu.

İş yeri hekimliğinde yer kalmamıştı. Aliağa Devlet Hastanesi'ne gittik, orası da tıklım tıklım doluydu” dedi. Bir diğer işçi Hasan Sapa ise daha önce de tavuk dönerden zehirlendiklerini belirterek, “Ölmemiz mi bekleniyor? Artık sesimizi birileri duysun” diyerek tepki gösterdi. Akşam yemek yedikten sonra fenalaşmaya başladığını, sabah olunca şikayetlerinin arttığını belirten işçilerden Abidin Durmaz ise, “Ben yetkilileri göreve davet ediyorum. İşçilerin sağlığı hiçe sayılıyor.

Kimler bize sahip çıkacak? Yazıklar olsun” dedi. Seyit Kocabaş ve Abdullah Ceren adlı işçiler de daha önce 3-4 defa gıda zehirlenmesi şüphesi yaşadıklarını ancak gelişme olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü ve şirket yetkilileri, işçileri midibüs ve otobüslerle hastanelere kaldırmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 14:41