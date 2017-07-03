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Ali Sunal : Babamın Kokusunu Özlüyorum

Kemal Sunalın Zincirlikuyuda bulunan mezarı başında düzenlenen anma törenine; eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal  ve kızı Ezo Sunal katıldı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:53
Ali Sunal : Babamın Kokusunu Özlüyorum

Kemal Sunal’ın Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında düzenlenen anma törenine; eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal  ve kızı Ezo Sunal katıldı. Kur’an-ı Kerim okunan ve helva dağıtılan törende Kemal Sunal hayranları da hazır bulunarak aileyle birlikte dua etti.

“KOCAMAN BİR AİLE BIRAKTI BİZE”

Anmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan aile bireylerinden  Gül Sunal,”Kemal’e sevgi gittikçe artıyor. Yeni nesiller de Kemal’le tanıştılar. Bu bizim acımızı biraz azaltıyor. Bu ölümsüzlüğü yakalaması sevince bile dönüşüyor. Onun için de mutluyuz. Ama o biliyordu böyle olacağını. Biz de babasız yaşıyoruz on yedi yıldır. Çok ağır, çok zor ama hayat devam ediyor. Ayakta durmayı bilmek lazım. Kocaman bir aile bıraktı bize. Yeni hayranları, küçücük hayranları var hepsi Kemal’in akrabaları gibi” diye konuştu.

“ÇOK BÜYÜK BİR SEVGİ VAR”   

Sosyal medyada  babasına olan ilgi nedeniyle kendi hesabından bazı paylaşımlar yaptığını dile getiren Ali Sunal da “Gerçekten çok büyük bir sevgi var. Ailesi gibi görüp bağırlarına basıyorlar ve hiçbir zaman unutulup gitmesine izin vermiyorlar. Minnettarız hepsine. Kocaman bir aile olduk sayelerinde. Yine babamın sayesinde aslında. Özlüyorum ama bu kadar sevilmek çok özel bir duygu. Herhalde bir tek ona nasip olacak. O bakımdan da bu bir teselli oluyor” dedi.

“SÜREKLİ PAYLAŞIYORLAR”

Kemal Sunal’ın Kızı Ezo Sunal ise duygularını “Hem sevincini hem üzüntüsünü hem doğum gününü, ölüm gününü, filmlerini, filmlerinin repliklerini, annemin yazdığı kitabı sürekli paylaşıyorlar sosyal medyadan. Bu kadar büyük bir sevgiyi paylaşacağımız kocaman bir ailemiz olduğu için çok mutluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum” şeklinde dile getirdi.

“KOKUSUNU ÖZLÜYORUM”

Bir basın mensubunun babanızın en çok neyini özlüyorsunuz sorusuna da Ali Sunal, “Ben kokusunu özlüyorum” diye cevap verdi.



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