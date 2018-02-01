Ali Erbaş'tan Adnan Oktar açıklaması ! 'Akli dengesi bozulmuş.'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Diyanet İşleri Başkanlığında bir araya geldiği toplantıda , gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerdeki görüntüler nedeniyle sıkça tartışılan Adnan Oktar hakkında da açıklamalarda bulunan Ali Erbaş ; "Dengesi bozulmuş bir insan. Biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığında değil ki, yetki kimdeyse onun kapatması lazım. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan operasyonlar hakkında da konuşan Erbaş ; "Biz şu anda topyekun, ülke olarak, bütün kurumlarımızla askerlerimize dua konumundayız. Eğer yardım etmek gerekiyorsa, oralara gidip bir şeyler yapabilmek gerekiyorsa millet olarak onu da yapmalıyız. Çünkü vatan söz konusu, bayrak söz konusu." ifadelerini kullandı.