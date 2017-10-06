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Ali Ağaoğlu'ndan Kadir Topbaş için sert sözler;'Gömün gitsin!'

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu Çekmeköy Park projesinin tanıtım toplantısında hem işleri ile ilgili hemde son dönemde belediyelerde yaşanan istifalarla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

06 Ekim 2017 Cuma 17:13
Ali Ağaoğlu'ndan Kadir Topbaş için sert sözler;'Gömün gitsin!'

Ali Ağaoğlu Çekmeköy'de faaliyete geçen Çekmeköy Park projesinin tanıtım toplantısında hem projeleriyle ilgili hem de gündemdeki istifa haberleriyle ilgili çok konuşulacak ifadelerde bulundu.Ağaoğlu , piyasada ekonominin iyice daraldığını ve ekonomik krizin yaşandığını vurguladı.Ağaoğlu şimdilerde yaşanan piyasada ki durgunluğun işine yansımadığını ve 1994, 2001 ve 2008 kriz dönemlerinde bile işini en iyi şekilde yaptığını söyledi.

Ali Ağaoğlu'ndan çok konuşulacak Kadir Topbaş açıklaması

Gazetecilerin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın isfasını sorması üzerine Ağaoğlu , "Kadir Topbaş gitti, çok da iyi oldu. Bizim köyde bir laf vardır; 'gidenin arkasından konuşulmaz, gömün' derler." ifadelerini kullandı.Ali Ağaoğlu ayrıca "Bırakın Belediye Başkanını, zabıtası bile yolda yürürken kibirden 'dünyaları ben yarattım'modunda... Şu anda da zaten gereği yapılıyor" gibi çarpıcı ifadelerde bulundu.

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