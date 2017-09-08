Aleviler tarafından kutlanan Gadir-i Hum Bayramı bu senede kutlandı...

Hz. Muhammed'in veda haccı dönüşü Hz. Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı nedeniyle Hatay'da kutlamalar yapıldı. Gadir-i Hum Bayramı nedeniyle bu yıl da Alevi vatandaşlar Samandağ ve Defne başta olmak üzere birçok ilçede sabahın erken saatlerinde türbelere akın etti. Getirilen kurbanlar türbelerde kesildi, ardından büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemek hazırlandı. Hazırlanan yemekler vatandaşlara ikram edilirken, kurbanlardan artan etler de fakirlere dağıtıldı. Ayrıca türbelere gelen vatandaşlar özel tütsünün içinden geçip, türbe girişlerini öptükten sonra içeriye girip dualar etti.

Kentteki birçok Alevi esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için işyerlerinin kepengini bir günlüğüne indirdi.

Gadir-i Hum Bayramı nedir? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman?

Alevil inancına göre Hz. Muhammed veda haccı dönüşü, Hz. Ali'yi kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum'u öne sürerler. Alevi vatandaşlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ilâveten, bu olayı anmak için her sene Hicrî Zilhicce ayının 18inde "Gadir-i Hum Bayramı" kutlanır. Bu gün, Gadir-i Hum Hadisi'nin yıldönümüdür.