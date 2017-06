Alanya Ormanı Yanıyor! Rüzgar Yön Değiştirdi, Yangın Köylere Sıçradı!

Alanya’da sabah saatlerinde Sapadere Kanyonu’nda çıkan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yoğun çaba sonucu kısmen kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın da etkisiyle yön değiştiren alevler, Fakırcalar ve Başköy mahalleleriyle (köyleri) Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi'ne de sıçradı. Karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü yangında alevlerin ortasında kalan arazöz, otomobil ve motosiklet kül oldu, tamamen yanan ev sayısı ise 10'a çıktı.



HAVADAN MÜDAHALE DURDU



Yangın Alanya'nın Sapadere, Fakırcalar ve Başköy mahalleleriyle Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi'nin dağlık alanlarındaki zirvelerde devam ederken, havanın kararmasıyla uçak ve helikopterle müdahale durduruldu. Kara ekiplerinin ise soğutma ve söndürme çalışmaları sürüyor.



Yangında komşususun evi kullanılmaz hale gelen Sapadere Köyü sakini Hamit Maç, “Sabah saat 10.00 gibi yangın başladı. Yangın fırtınanın etkisiyle ekiplerin tüm müdahalesine rağmen hızla ilerlemeye devam etti. Yangın komşumuzun evine kadar ulaştı. Alt kat tamamen, üst kat kısmen yandı. Evin önündeki bir araç ve motosiklet de yandı” dedi.



'SAPADERE’NİN YÜZDE ELLİSİ YANDI'



Sapadere Mahalle Muhtarı Hasan Ünal ise, “Havadan karadan her türlü müdahale etmemize rağmen fırtınanın etkisiyle çevre mahallelere doğru yoğunlaştı. Adeta ciğerimiz yanıyor. Sapadere’nin yüzde 50’si yanmış durumda. Acil müdahale edilmesi gerekiyor” diye konuştu.



'6 KİŞİ YARALANDI'



Yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Alanya Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel, gazetecileri şu açıklamayı yaptı:



“Sapadere bölgesinde kanyonun doğu tarafından başlayan yangın, Gazipaşa’nın Yeniköy Mahallesi’ne kadar olan 20 kilometrelik bir alana yayıldı. Bölgemiz ve ülkemiz için çok üzücü bir olay oldu. Yetkililerden aldığımız bilgi doğrultusunda 6 kişi yaralanmış. Her şeyden önemlisi bizi sevindiren olay bir can kaybı olmaması. Bir mahalle de tamamen boşaltıldı. Orada 10’a yakın ev zarar gördü. Bütün evlerde ufak tefek zararlar var. Diğer mahallerde yayılan yangın yerleşim yerlerinden uzakta ama, yanan bizim canımız, kanımız olan ormanlarımız. Aynı bölgede 30 yıl önce de aynı şekilde yangın çıktı. 30 yıl geçtikten sonra aynı bölge aynı olayların yaşanmasından bizlerin de yetkililer olarak bir ders çıkarması gerekiyor.”