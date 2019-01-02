ALANYA'DA KAR NEDENİYLE KAPANAN YOL 4 SAAT SONRA AÇILDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'yı Konya'ya bağlayan karayolu kapandı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu yol açılırken, mahsur kalanlar da kurtarıldı. Alanya'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde bulunan ve Alanya'yı Konya'ya bağlayan Kuşyuvası- Çatak yolunda kar yağışı etkili oldu. Dün akşam etkisini artıran yağış nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye Karayolları ve Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından yol, yaklaşık 4 saat sonra gece yarısı ulaşıma açılabildi. Karayolunda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. Alanya Belediyesi ekipleri bölgede gizli buzlanmaya karşı uyarıcı levhalar yerleştirdi.

Görüntü Dökümü

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- Yollardan genel görüntü (cep telefonu görüntüsü)

Haber: Engin ANAK- Kamera: Antalya-)