AKÜ FABRİKASINDA YANGIN (3)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL

Tuzla Orhanlı'da bulunan bir akü firmasına ait fabrikada yangın çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan akü fabrikasında çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının akü şarj makinesinden çıktığı belirtiliyor. Fabrikadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin çalışmaları devma ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan binadan görüntü

-Çalışanların tahliye edilmesi

-Detaylar