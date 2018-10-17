(AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ KONSOLOSLUK KONUTUNDA İNCELEME YAPIYOR (3) 

Erhan TEKTEN - Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Harun UYANIK - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi ve Türk yetkililerden oluşan heyet ile olay yeri inceleme ekipleri, Başkonsolosluk binasının ardından konsolosluğa ait konutta da arama yapıyor. 16.35'te başlayan aramalarda Türk ve Suudi heyet ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel görev alıyor.

Konsolosluğa ait konutta dün gerçekleşmesi beklenilen arama Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle iptal edilmişti. Suudi yetkililer, bugün konuta geldi. Türk yetkililer ile olay yeri inceleme polisi akşam 16.35'te konuta gelerek, burada çalışmalara başladı.

KONUTTA DRONE'LU ARAMA

Konut içinde başlatılan çalışmalarda mavi ışık ile birlikte 'Luminol' yöntemi denilen yöntemle DNA izi arandı. Zaman zaman görevli ekipler, konutun çatısında da arama yaptı. Öte yandan, polis konutun üzerinde olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone ile de aramalar gerçekleştirildi. Eğitimli polis köpekleri de aramalara dahil edildi.

KONUTUN ARKA GİRİŞİNE İTFAİYE ARACI GELDİ

Ekiplerin konutun bahçesinde ve bahçede yer alan havuz ile su kuyusunda da arama yapması beklenirken, konutun arka girişine bir itfaiye aracı geldi. Kasasında bir su motoru ve jeneratör bulunurken, ekiplerin konutun bahçesinde bulunan su kuyusunda inceleme yapacağı öğrenildi.

Polisin konutta yaptığı çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin konuta gelişi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin konut içinde çalışmaları

-İtfaiye aracının gelmesi

-Mavi ışık ile arama yapan polisler

-Binanın çatısında arama yapan polis

-Konut üzerinde uçan polis dronu

-Eğitimli polis köpekleri

-Genel ve detaylar