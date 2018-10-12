(aktüel görüntü)- HALKALI'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir binanın çatısı alev alev yandı.

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Saat 11.00 sıralarında çıkan yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralan olmazken bina ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan bina

-İtfaiyenin müdahalesi

-Bina sakinlerini