AKTİK İnsansız Hava Aracı Kara Kuvvetleri'ne Teslim Edildi

Böylelikle Kara Kuvvetleri envanterindeki Bayraktar sayısı 18’e ulaştı.

Normalde ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan teslimat, ihtiyaç nedeniyle erkene çekildi. Kale Baykar tarafından tasarlanan ve imal edilen Bayraktar, Kara Kuvvetleri’nin yanı sıra Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılıyor.

Terörle mücadelede büyük başarı sağlayan Taktik İHA sistemleri, Güneydoğu ve sınırda 24 saat esasına göre uçuyor. Hassas kamera sistemleri ile bölge adım adım taranırken bulunan hedefler, kanat altında taşınan Roketsan tarafından geliştirilmiş MAM-L mühimmatıyla vuruluyor. Daha büyük operasyonlarda ise Bayraktar hedef işaretlemesi gerçekleştirerek F-16 veya F-4E 2020 uçaklarının hassas atış yapmasını sağlıyor.