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Akşener, Partisi İçin CHP'den Transfer Yapacak İddiası!

Meral Akşener'in partisi kurulmadan, transfer dedikoduları ayyuka çıkmaya başladı. Akşener'in MHP'den transfer yapması beklenirken, CHP'li vekil ya da vekillerin partisine geçeceği iddiası siyasi kulislere bomba gibi düştü.

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:46
Akşener, Partisi İçin CHP'den Transfer Yapacak İddiası!

Aylardır hazırlıkları süren ve 25 Ekim'de Türk siyasetine boyut kazandıracağı değerlendirilen, ismi ve logosu ise sır gibi saklanan Akşener'in kuracağı yeni parti, hem anketler ile hem de siyasi transfer iddiaları ile gündemdeki yerini koruyor. MHP'den ayrılmaları nedeni ile kuracakları grup için, Milliyetçi Hareket Partisi'nden transfer yapması beklenen yeni partinin gözünü CHP'ye de diktiği ortaya çıktı. Ankara'da siyasi kulisleri yakından takip edenler, CHP'li Aytun Çıray'ın Akşener'in partisine geçeceği iddia etti.

'KİMSENİN GİTTİĞİ YOK'

Konu ile ilgili açıklama yapan  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partiden kimsenin gitmeyeceğini açıklayarak bu iddiayı ortaya atanların boş atıp dolu tutmaya çalıştıklarını, bütün haberlerin şişirme olduğunu söyledi.

TELEFONLARA ÇIKMIYOR

Meral Akşener’e yakın bir isim ise “Aytun Bey dostumdur, ben kurucular kurulunda olacağını duymadım” dedi. İddialara yanıt almak için aranan Aytun Çıray ise telefonlara çıkmazken, önümüzdeki Çarşamba neler olacağı merakla bekleniyor.

Son Güncelleme: 23.10.2017 15:11
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